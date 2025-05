Valentijn Driessen ziet Ajax zwalken: "Dat Calimerogedrag..."

Valentijn Driessen zag hoe het zondagmiddag helemaal misging voor Ajax. De Amsterdammers zagen Feyenoord op 2-0 komen tegen PSV, wat zou betekenen dat de ploeg van trainer Francesco Farioli kampioen zou kunnen worden tegen NEC. Een paar uur later is de voorsprong van Ajax op PSV nog maar één schamel puntje.

"Bevangen door de kampioensstress, versterkt door de sensationele ontsnapping van PSV bij Feyenoord, speelt Ajax met vuur als het om de landstitel gaat", schrijft Driessen in De Telegraaf. "Als underdog sloop de ploeg van Francesco Farioli naar de eerste plaats van de Eredivisie dankzij een dramatische dip bij PSV."

"Maar zoals PSV een voorsprong van negen punten verspeelde na 11 december, zo heeft Ajax acht van zijn negen punten voorsprong vergooid in de laatste drie duels", vervolgt hij. "Het enige wat filosoof Farioli nog rest, is om samen met zijn staf alle psychologische kennis aan te spreken om zijn ploeg mentaal op de rails te krijgen. Voor het treffen met NEC werd daarin gefaald"

"Evenmin heeft het spreekverbod over het kampioenschap geholpen", gaat de journalist verder. "Het is ook zo niet des Ajax, die flauwekul, dat Calimerogedrag waar Ajacieden normaal juist met de borst vooruitlopen en zelfbewust hun doelen kenbaar maken. Met Farioli’s dooddoener dat Ajax na de zege van PSV op Feyenoord de competitiefase van de Champions League heeft bereikt, trekt hij de boel evenmin vlot."

"Sterker, spelers wenden het eerder aan als excuus. Toch, Ajax heeft als enige het kampioenschap nog in eigen hand. Maar los van wel of geen landstitel, Ajax’ demasqué afgelopen drie duels moeten voor directieleden Marijn Beuker en Alex Kroes een wake-up call zijn richting volgend seizoen. Het bestaat niet dat succes van Ajax structureel is als ze zo slecht blijven spelen", aldus Driessen.