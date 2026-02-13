Valentijn Driessen ziet: "Hij had maling aan die vrees bij Ajax"

Valentijn Driessen heeft natuurlijk ook gezien dat Jordi Cruijff met een knal is begonnen bij Ajax. Willem Weijs werd vrijwel direct op straat gezet, waarna Oscar Garcia werd aangesteld als de nieuwe hoofdtrainer van Jong Ajax.

"Wie in Amsterdam dacht met een slap aftreksel van vader Johan te maken te hebben, heeft zich ernstig vergist in de 52-jarige zoon van de overleden Ajax- en Barcelona-legende", schrijft Driessen in De Telegraaf. "Hij heeft er in zijn eerste werkweek geen misverstand over laten bestaan wie de technische baas is bij Ajax."

"Direct sloeg hij een aantal piketpalen in de organisatie en zette daarmee iedereen bij de club op scherp", vervolgt hij. "Wie niet presteert of wie niet mee wil of kan, mag onmiddellijk zijn biezen pakken. De complete technische staf van Jong Ajax, dat een wanprestatie levert in de Eerste Divisie, werd door Cruijff met één pennenstreek afgeserveerd en vervangen door een Spaans contingent trainers."

"Cruijff had maling aan de overal geuite vrees dat Ajax met Jordi aan het roer zou worden geconfronteerd met een Spaanse invasie. De aanstelling van Oscar Garcia, een 52-jarige bekende van Cruijff, bij Jong Ajax is volgens Cruijff geen voorschot op een trainerswissel bij het eerste elftal."

"Echter, presteert interim-trainer Fred Grim niet en dreigt Ajax het zicht op deelname aan de Champions League volgend seizoen te verliezen, dan zal Cruijff niet twijfelen alsnog in te grijpen", aldus Driessen.