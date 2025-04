Valentijn Driessen ziet transfer aankomen bij Ajax: "Die gaat weg"

In Vandaag Inside waren René van der Gijp en Valentijn Driessen opvallend positief over de kansen van Ajax in de titelrace. Ondanks de grillige seizoensstart en het wisselende spel bij de Ajacieden, lijkt het duo ervan overtuigd: Ajax wordt kampioen.

Van der Gijp steekt zijn bewondering voor trainer Francesco Farioli niet onder stoelen of banken. "Die Farioli heeft de prestatie van de eeuw geleverd als hij kampioen wordt met Ajax. En dat wordt ie", stelt de analyticus stellig. Ook Valentijn Driessen sluit zich daarbij aan, al blijft hij iets voorzichtiger. "Drie thuiswedstrijdjes, zeven punten", rekent hij hardop, waarmee hij suggereert dat het resterende programma Ajax in de kaart speelt.

Toch blijft er kritiek. Van der Gijp wijst op een kwetsbaarheid die hij zag in een eerdere wedstrijd: "Je was het toch wel met mij in eens, bij die wedstrijd tegen FC Utrecht... Dat als Ajax weer als Ajax gaat spelen, dan wordt je achterhoede kwetsbaar. Want die hebben het liefst heel dicht hen gewoon mensen bij zich in de buurt." Driessen haakt in: "Maar je moet dan niet hopen dat Farioli volgend jaar weer zo gaat spelen, zoals dit jaar. Dus hij moet verder naar voren, dat heeft Farioli gewoon niet door."

En dat betekent, volgens beiden, dat er transferbewegingen nodig zijn. Van der Gijp is duidelijk: "Dan moet je andere spelers kopen, dat lukt niet met Kaplan." Driessen is resoluut: "Kaplan? Nee die moet ook weg, die gaat ook weg", besluit hij.