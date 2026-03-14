Valentijn Driessen: "Zijn komst is al een schokeffect bij Ajax"

Stefan

Valentijn Driessen is benieuwd of Oscar Garcia iets teweeg kan brengen bij Ajax. De journalist denkt echter niet dat de Amsterdamse supporters té hoge verwachtingen moeten hebben, aangezien de spelersgroep nog steeds dezelfde is.

"Je moet natuurlijk niet denken dat je nu opeens het lek boven hebt, want je hebt nog steeds dezelfde spelers die Fred Grim en John Heitinga tot hun beschikking hadden", vertelt Driessen in een video-item van De Telegraaf. "Maar misschien kan hij wel wat andere accenten aanbrengen. Zijn komst is al een schokeffect en misschien kan hij dat ook in de selectie teweeg brengen."

"En of hij dat doet door mensen uit de selectie te zetten of door mensen niet in de basis op te stellen, dat gaan we zien", vervolgt de journalist. "Wat mijn indruk van hem is? Ik heb nauwelijks een indruk. Hij is zijn dochter op jonge leeftijd verloren en dat is de reden dat hij bij heel veel clubs vroegtijdig is weggegaan. Zij is langdurig ziek geweest. Overal werd gesuggereerd dat hij zes of zeven keer is ontslagen, maar daar zit dus een heel ander verhaal achter."

"Bij Jong Ajax heeft hij het redelijk tot goed gedaan. Hij heeft ze snel weer een paar keer laten winnen, al verloren ze laatst wel vrij kansloos van FC Eindhoven. Je bent als trainer altijd toch afhankelijk van je materiaal. Maar je kan dus andere accenten aanbrengen en misschien gaat hij dat doen en levert dat iets op", aldus Driessen.

Óscar García

Ajax-trainer Oscar Garcia: "Het is gevaarlijk om dat te zeggen"

Ajax-fans met een fraaie sfeeractie in de Johan Cruijff Arena

Valentijn Driessen: "Zijn komst is al een schokeffect bij Ajax"

