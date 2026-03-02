Valentijn Driessen: "Zou de ultieme vernedering voor Ajax zijn"

Valentijn Driessen ziet dat na PSV geen enkele ploeg in de Eredivisie stabiel is. De journalist van De Telegraaf maakt zich met name zorgen over Ajax en Feyenoord.

"PSV heeft tegenwoordig aan een helft genoeg om het verschil te maken op weg naar de derde landstitel op rij", schrijft Driessen op de website van De Telegraaf. "Met negen competitieduels te gaan is Feyenoord de eerste achtervolger op zeventien (!) punten gevolgd door Ajax op 21 (!!) punten. De ultieme vernedering van de klassieke twee uit Rotterdam en Amsterdam is als PSV in speelronde 28 (!!!) op 22 maart na Feyenoord - Ajax kampioen wordt bij Telstar."

"Dat Feyenoord en Ajax desondanks de beste papieren hebben voor plaats twee en drie voor directe plaatsing en de voorronde van de Champions League zegt alles over NEC, FC Twente, AZ, Sparta en FC Utrecht", vervolgt Driessen kritisch over de concurrentie. "De Eredivisie is een koninkrijk voor de middenmoter, maar geen club achter de top-3 lijkt het te beseffen. Alleen daarom overleven Robin van Persie en Fred Grim tot dusver op hun trainersstoel."

Feyenoord bezet momenteel nog de tweede plek, ondanks een 2-0 nederlaag bij FC Twente. "Feyenoord leverde bij FC Twente voor de derde opeenvolgende keer een wanprestatie en Ajax heeft één van de laatste zes duels gewonnen", aldus Driessen, die Feyenoord het tij niet snel ziet keren. "Van Persie en zijn staf met René Hake en Etienne Reijnen zijn het elftal kwijt. In Enschede liepen de Feyenoorders verweesd rond en niemand vanaf de kant die ingreep. Gelukkig voor Feyenoord hadden alleen Sondre Ørjasæter en Kristian Hlynsson het op hun heupen, anders had FC Twente een monsterzege geboekt."

Driessen ziet nog wel een pluspunt voor Feyenoord. "Het eenvoudigere programma ten opzichte van de concurrenten is het enige houvast dat Feyenoord heeft. Relatief trouwens, als je de afgelopen weken ontsnapt tegen Go Ahead Eagles en Telstar. Het spel biedt geen perspectief."