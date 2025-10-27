Kick-off
"Zelfs als Heitinga had verloren, had Ajax hem niet ontslagen"
Van Aerle: "Lucas Rosa moet er helemaal gek van geworden zijn"

Bjorn
bron: De Telegraaf
Berry van Aerle
Berry van Aerle Foto: © Pro Shots

Sondre Ørjasæter was zondagmiddag tegen Ajax niet goed voor een doelpunt of een assist, maar zorgde wel voor heel veel dreiging. De Noorse vleugelaanvaller verdiende daarmee een plek in het Elftal van de Week van De Telegraaf

Berry van Aerle stelde het elftal samen. "Een uur en een kwartier lang speelde Sondre Ørjasæter van FC Twente zijn directe tegenstander zoek. Lucas Rosa moet er helemaal gek van geworden zijn", schrijft de oud-international op de website van De Telegraaf. 

"Met acties binnendoor en buitenom droeg Ørjasæter ertoe bij dat FC Twente tegenstander Ajax van de mat speelde", vervolgt hij. "Op een minuut of zeven na dan. De wrange les voor Ørjasæter en FC Twente is dat je in zo’n tijdsbestek een wedstrijd kunt verliezen", aldus Van Aerle.

Lucas Rosa
