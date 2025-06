'Van Ajax overgekomen Feyenoorder kan jongste debutant worden'

Jivayno Zinhagel maakt komende zomer officieel de overstap naar de A-selectie van Feyenoord. De pas 16-jarige buitenspeler sluit aan bij de voorbereiding van het eerste elftal onder leiding van Robin van Persie. Dat meldt Feyenoord Youth Watcher via BlueSky. Voor Zinhagel lonkt daarmee een bijzonder record: hij kan de jongste debutant ooit worden in het shirt van Feyenoord.

De talentvolle linksbuiten werd een jaar geleden overgenomen van Ajax, waar hij sinds 2018 de jeugdopleiding doorliep. Onvrede over het toekomstplan dat de Amsterdammers voor hem in gedachten hadden, leidde tot zijn vertrek. Eerder speelde de geboren Rotterdammer ook in de jeugd van Sparta.

Op Varkenoord sloot Zinhagel aanvankelijk aan bij Feyenoord Onder 17, maar al snel maakte hij indruk met zijn spel. Het leverde hem meerdere basisplaatsen op bij Feyenoord Onder 21 én speeltijd in de prestigieuze Youth League. Zijn stormachtige ontwikkeling wordt nu beloond met een kans bij het eerste elftal.