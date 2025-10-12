Van Ajax overgekomen speler bloeit op bij Feyenoord: "Voorbeeld"

Nick de Koning (18) maakt tijdens de interlandperiode indruk bij de hoofdmacht van Feyenoord. De jonge middenvelder die van Ajax overkwam is daarnaast uitgeroepen tot de eerste LAB Academy Speler van de Maand van het seizoen 2025/26.

Feyenoord nam De Koning in de zomer van 2024 over van Ajax, samen met zijn jongere broertje Tim. Beide broers spelen in de Onder 19 en timmeren stevig aan de weg als grote talenten in de Feyenoord Academy. Nick werd deze week beloond met een trofee voor zijn prestaties in september, iets wat hem bij Ajax niet lukte.

“Nick laat zowel op als naast het veld zien wat hard werken elke dag oplevert. Zijn groei sinds de start van het nieuwe seizoen is dan ook een prachtig voorbeeld voor iedereen”, zegt Zeb Jacobs, Head of Academy, op de officiële van Feyenoord.

De mooiste beloning voor De Koning was echter de kans om mee te trainen met het eerste elftal. Robin van Persie liet hem de hele week meetrainen, wat resulteerde in een basisplek tijdens het oefenduel met FC Dordrecht (1-2 nederlaag).

Zo maakte De Koning zijn officieuze debuut namens Feyenoord, een belangrijke stap in zijn ontwikkeling. Ook Shaqueel van Persie (18) maakte indruk; hij scoorde zelfs als invaller. Naast De Koning en Van Persie kregen meerdere jeugdspelers de kans om zich te tonen tijdens de interlandperiode, waardoor de doorstroming van talent naar het eerste elftal duidelijk zichtbaar is.