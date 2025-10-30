Van Alphen vreest: "Wat als we bijvoorbeeld Ajax-thuis loten?"

Bij FC Den Bosch heerst bezorgdheid over de volgende ronde van de KNVB Beker. Directeur Tommie van Alphen vertelt aan het Algemeen Dagblad dat elke risicowedstrijd in De Vliert daadwerkelijk een risico vormt. Hij vreest dan ook voor het scenario waarin er bijvoorbeeld een thuiswedstrijd tegen Ajax wordt geloot.

Dinsdagavond liep het volledig uit de hand tijdens de wedstrijd tussen FC Den Bosch en ADO Den Haag. Toen de bezoekers in de tweede helft op een 2-3 voorsprong kwamen, braken er rellen uit. Een van de hekken rondom het uitvak werd volledig ontwricht en beide supportersgroepen gooiden vuurwerk naar elkaar. Pas nadat alle ADO-supporters in de bus terug naar Den Haag zaten, kon de burgemeester van Den Bosch het duel hervatten. Na een onderbreking van bijna anderhalf uur knokte de thuisploeg zich terug, en uiteindelijk won FC Den Bosch via strafschoppen.

Drie dagen eerder stonden ADO en Den Bosch ook tegenover elkaar in de Keuken Kampioen Divisie. Ook toen was de sfeer tussen beide supportersgroepen gespannen. "Ik krijg van sommige mensen de vraag waarom we überhaupt fans van ADO Den Haag hebben toegelaten", zegt Van Alphen. Daarop heeft hij een duidelijke uitleg: "Als je geen concrete aanwijzingen hebt dat er wat mis zal gaan, mag je supporters niet weigeren." Wel was er extra beveiliging aanwezig.

Dit was niet de eerste keer dat het misging bij een wedstrijd van FC Den Bosch in De Vliert. Van Alphen ziet twee mogelijke oplossingen: het verhogen van het hek bij de M-Side, waar de harde kern van Den Bosch zit, of het hermetisch afsluiten van het uitvak. Het verhogen van het hek kent echter twee nadelen: "Dat beperkt het zicht op het veld. Bovendien was dat vroeger zo en klommen ze er soms nóg overheen."

Afgelopen zomer investeerde de club al flink in de beveiliging van het uitvak, maar dat bleek nog niet voldoende. Van Alphen benadrukt dat elke risicowedstrijd een risico blijft, en kijkt daarom al met spanning uit naar de bekerloting van vrijdag. "Wat als we bijvoorbeeld Ajax-thuis loten in de beker? Ja, daar ga je al..."