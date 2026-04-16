Van Asten dolgelukkig na droomavond: "Zakte bijna door mijn benen"

Renee van Asten juicht na haar eerste goal voor de OranjeLeeuwinnen
Renee van Asten juicht na haar eerste goal voor de OranjeLeeuwinnen Foto: © Pro Shots

Renee van Asten beleefde dinsdagavond een debuut waar menig voetballer alleen van durft te dromen. In de gewonnen kraker tegen Frankrijk (2-1) stond de jonge verdedigster niet alleen in de basis, maar opende ze ook nog eens de score. Na afloop overheerste de ongeloof bij de kersverse international.

"Ik heb geen idee wat er allemaal gebeurt, ik sta helemaal versteld", begint Van Asten tegenover de NOS. De impact van de avond is nog nauwelijks te bevatten voor de speelster van Ajax Vrouwen. "Ik ga alles terugkijken van vandaag, want dit is onbeschrijfelijk. Het is echt een geweldige dag. Ik kan het niet geloven. Het is onbeschrijfelijk. Debuut, doelpunt, winst... Echt alles... Er mist niks vandaag. Dit is echt geweldig."

Dat Van Asten direct aan de aftrap verscheen, was een bewuste keuze van Arjan Veurink. De bondscoach sprak vooraf zijn volledige vertrouwen in haar uit. "Ik heb gewoon heel hard getraind. De coach zei dat hij vertrouwen in mij had, dat hij genoeg had gezien. Natuurlijk is dat een heel blij moment. Je moet er natuurlijk gewoon staan. Dat zet je wel snel om in focus. Nu komt het langzaam een beetje binnen."

Ondanks haar jonge leeftijd en de enorme druk van een wedstrijd tegen de nummer drie van de wereld, bleef Van Asten nuchter. "Ik kom hier niet om alleen maar op de bank te zitten. Natuurlijk ben je klaar om te spelen als je hier komt. Ik heb alles gegeven vandaag."

Toch waren er vooraf gezonde zenuwen aanwezig bij de debutante, maar die wist ze op het veld razendsnel van zich af te schudden. "Ik had spanning, maar ik zette het direct om. Ik was vrij in mijn hoofd. Ik had voor mezelf een paar dingen meegenomen voor de wedstrijd: het eerste was simpel spelen en hard in duels gaan. Uiteindelijk ging alles heel vrij. Dat is ook hoe voetbal werkt: als de bal gaat rollen, dan tellen die zenuwen voor de wedstrijd niet meer. Dat is vandaag gebeurd."

Het hoogtepunt van de avond was zonder twijfel de elfde minuut, toen Van Asten de bal snoeihard tegen de touwen joeg. De herinnering aan dat moment is een waas van puur geluk. "Ik zag 'm erin gaan. Ik zag het net bewegen. Ik weet niet eens meer wat ik deed. Ik zag iedereen op me afrennen. Het is onbeschrijfelijk. Ik weet niet meer wat ik dacht. Ik zakte bijna door mijn benen van geluk. Abnormaal."

Gerelateerd:
Jordi Cruijff in de Johan Cruijff Arena

Dubbelrol Cruijff onder vergrootglas: "Dat kan conflicteren"

Rafael van der Vaart

Van der Leegte clashte met Van der Vaart: "Maakte haar helemaal af"

Rafael van der Vaart

Van der Leegte clashte met Van der Vaart: "Maakte haar helemaal af"

Ronald Koeman jr. en Jeff Hardeveld

Telstar-speler naar Ajax? "Wil het liefst in Nederland blijven"

Paul Reverson

VIDEO | Ajax gaat ook in oefenduel met FC Twente nipt onderuit

Maher Carrizo

Garcia geeft talenten de kans: Carrizo en Bounida in de basis

Erik ten Hag in De Grolsch Veste

FC Twente de markt op? "Ten Hag heeft hem toen ook meegenomen"

Mark van Bommel

Mark van Bommel: "Gek, maar ik heb extreem veel gescoord tegen Ajax"

Wout Weghorst

Wout Weghorst krijgt transferadvies: "Die stap moet hij maken"

Van Asten dolgelukkig na droomavond: "Zakte bijna door mijn benen"

Dubbelrol Cruijff onder vergrootglas: "Dat kan conflicteren"

Van der Leegte clashte met Van der Vaart: "Maakte haar helemaal af"

Menno Pot: "PSV wordt niet het Bayern München van Nederland"

'Ajax heeft concrete interesse in middenvelder van Real Madrid'

Telstar-speler naar Ajax? "Wil het liefst in Nederland blijven"

Ajax-supporters furieus tijdens oefenduel: "Reden voor ontslag"

VIDEO | Ajax gaat ook in oefenduel met FC Twente nipt onderuit
