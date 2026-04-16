Van Asten dolgelukkig na droomavond: "Zakte bijna door mijn benen"

Renee van Asten beleefde dinsdagavond een debuut waar menig voetballer alleen van durft te dromen. In de gewonnen kraker tegen Frankrijk (2-1) stond de jonge verdedigster niet alleen in de basis, maar opende ze ook nog eens de score. Na afloop overheerste de ongeloof bij de kersverse international.

"Ik heb geen idee wat er allemaal gebeurt, ik sta helemaal versteld", begint Van Asten tegenover de NOS. De impact van de avond is nog nauwelijks te bevatten voor de speelster van Ajax Vrouwen. "Ik ga alles terugkijken van vandaag, want dit is onbeschrijfelijk. Het is echt een geweldige dag. Ik kan het niet geloven. Het is onbeschrijfelijk. Debuut, doelpunt, winst... Echt alles... Er mist niks vandaag. Dit is echt geweldig."

Dat Van Asten direct aan de aftrap verscheen, was een bewuste keuze van Arjan Veurink. De bondscoach sprak vooraf zijn volledige vertrouwen in haar uit. "Ik heb gewoon heel hard getraind. De coach zei dat hij vertrouwen in mij had, dat hij genoeg had gezien. Natuurlijk is dat een heel blij moment. Je moet er natuurlijk gewoon staan. Dat zet je wel snel om in focus. Nu komt het langzaam een beetje binnen."