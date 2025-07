Van Axel Dongen bijna volledig fit: "Dat is zeker realistisch"

Van Axel Dongen wil bij SC Heerenveen vlieguren in het betaalde voetbal maken. "Ik wil me hier echt laten zien. Ik was toe aan een nieuwe omgeving en wil vooral spelen", vertelt hij aan Omrop Fryslân. "Ik ben een creatieve speler. Ik zorg voor doelpunten en assists. Ik denk wel dat ik de mensen in Friesland ga vermaken. Met mijn acties, met mijn goals en met mijn brede lach hè. Ik ben een vrolijke jongen."

De twintigjarige vleugelspeler worstelde de afgelopen jaren wel regelmatig met blessureleed. Zo kwam hij ook vorig seizoen weinig aan spelen toe door een enkel blessure. "Dat heeft langer geduurd dan gepland was. Ik denk dat ik nu op zo'n 70 tot 80 procent zit", laat hij weten. "We gaan 100 procent voor het begin van het seizoen. En dat is ook zeker realistisch."