Van Axel Dongen enthousiast: "Heeft meegespeeld in mijn keuze"

Van Axel Dongen is een bekende van hoofdtrainer Robin Veldman. "Ik heb eerder al met de trainer gewerkt bij Ajax. Ik kijk terug op een hele fijne samenwerking en had een goede band met hem", vertelt het Ajax-talent in gesprek met de clubkanalen van SC Heerenveen. "Henk Brugge ken ik van Oranje Onder 18, ook hij is heel fijn in de omgang. Ik kon het met beide goed vinden, dus dat heeft zeker meegespeeld in mijn keuze voor Heerenveen."

De twintigjarige linksbuiten heeft een goed gevoel bij SC Heerenveen. "Zij kennen mij als speler en hebben verteld wat ze in mij zagen. Ik had er een goed gevoel bij. Het is mooi dat alles is rondgekomen en we nu hier zitten", klinkt het. Van Axel Dongen worstelde de afgelopen jaren regelmatig met zijn fysiek, maar voelt zich goed. "Ik kom terug van een blessure, maar train gewoon met de groep mee. Ik ben bijna honderd procent fit."