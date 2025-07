Van Axel Dongen genoot interesse uit Manchester: "Wel contact geweest"

Amourricho van Axel Dongen maakte onlangs op huurbasis de overstap naar SC Heerenveen. De jonge aanvaller van Ajax was een jaar geleden echter nog in beeld bij Manchester United.

Van Axel Dongen speelde slecht vier keer voor de hoofdmacht van Ajax, maar stond vorig jaar in de belangstelling van Manchester United, waar Erik ten Hag toen nog trainer was. "Dat is wel waar ja. Het is iets waar ik het al heel vaak over heb gehad", vertelt de twintigjarige aan Omrop Fryslân. "Dus het heeft voor mij niet zoveel zin om het daar nu over te hebben. Er is wel contact geweest, maar ik ben nu bij Heerenveen. Met een grote glimlach."

Bij SC Heerenveen wordt Van Axel Dongen herenigd met Robin Veldman, die in Amsterdam nog de jeugdtrainer van de snelle aanvaller was. "Ik ken hem heel goed. Hij belde me op en ik had er meteen een goed gevoel bij", legt de huurling van Ajax uit. "Het is een hele fijne man om mee samen te werken. Met dank aan hem zit ik hier."