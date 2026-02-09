Laatste nieuws
Van Axel Dongen houdt contact met Ajax: "Dat is gewoon fijn"

bron: VoetbalPrimeur

Amourricho van Axel Dongen hoopt richting het einde van het seizoen meer te kunnen spelen voor SC Heerenveen. De huurling van Ajax kwam nog weinig in actie. 

Van Axel Dongen begon afgelopen weekend voor het eerst in de basis bij SC Heerenveen. "Ik heb nog niet heel veel kunnen speler. Dat is natuurlijk jammer", vertelt hij na de 5-0 nederlaag bij FC Twente aan VoetbalPrimeur. "Ik houd mijn hoofd omlaag en werk hard, uiteindelijk zullen mijn kansen dan komen."

De 21-jarige vleugelaanvaller keert na dit seizoen weer terug naar Ajax. Heeft hij veel contact met de club uit Amsterdam? "Je krijgt af en toe wel een appje dat ze vragen hoe het gaat. Dat is gewoon fijn. Van iedereen eigenlijk wel, van fysio's tot trainers. Iedereen laat wel van zich horen", besluit hij. 

Amourricho van Axel Dongen
