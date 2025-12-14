"Van Axel Dongen is de beste vleugelaanvaller die ze hebben"

Van Axel Dongen kent een vervelende blessuregeschiedenis en is dit seizoen bij SC Heerenveen ook regelmatig afwezig vanwege een kwetsuur. Tegen PSV viel de linksbuiten weer een paar minuten in. "Het is mooi dat hij er weer is. De vraag is alleen hoelang. Ik hoop dat hij het gaat brengen en fit kan blijven, maar dat hopen ze natuurlijk al een paar jaar", reageert Henrico Drost in Omroep Abe.

Het 21-jarige jeugdproduct van Ajax maakt binnen SC Heerenveen wel een goede indruk. "Ze hopen bij SC Heerenveen nog heel erg op hem. Ik heb meerdere mensen bij SC Heerenveen gesproken en die zeggen dat hij eigenlijk de beste vleugelaanvaller is die ze hebben", vertelt clubwatcher Sander de Vries. "Je breekt niet voor niets door bij Ajax", voegt Drost toe. "Dan heb je wel een bepaalde basis."

Van Axel Dongen kwam vooralsnog niet verder dan vier korte invalbeurten, maar van het vroegtijdig beëindigen van de huurdeal is volgens De Vries helemaal geen sprake. "SC Heerenveen wil hem echt nog optrainen en hoopt dat hij in de tweede seizoenshelft nog van waarde kan zijn", laat hij weten. "Hij heeft wel die diepgang die SC Heerenveen mist."