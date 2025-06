'Van Axel Dongen niet naar SC Heerenveen': "Ik denk het niet"

Clubwatcher Sander de Vries acht de kans dat het talent van Ajax naar Friesland komt niet groot. "Ik denk niet dat Van Axel Dongen gaat komen", vertelt hij in de podcast TransferPioniers. "Hij is wel bij het stadion geweest voor een gesprek." Van Axel Dongen is een bekende van trainer Robin Veldman, maar het salaris zou als struikelblok gelden.

Van Overeem, die deze zomer transfervrij op te pikken is, is nog wel in beeld bij SC Heerenveen. "Hij kan ervaring toevoegen aan het elftal. In de subtop van Nederland was het een gewaardeerde kracht. SC Heerenveen hoopt nog wel dat hij komt, maar op dit moment is er nog geen witte rook over", laat De Vries weten. "Het is afwachten."