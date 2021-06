Geschreven door Jessica Westdijk 01 jun 2021 om 19:06

Amourricho van Axel Dongen is dit seizoen de winnaar van de Abdelhak Nouri Trofee. Ajax reikt de prijs jaarlijks uit aan het grootste talent van de Toekomst. Vorig seizoen ging de prijs naar Devyne Rensch, dit jaar is dus de eer aan Van Axel Dongen.

De 16-jarige aanvaller speelt al sinds 2013 in de jeugd van Ajax. Dit seizoen was hij onderdeel van Ajax O18, maar dat team speelde door het coronavirus nauwelijks wedstrijden. Toch wist het talent indruk te maken en aan het einde van het seizoen werd hij beloond met zijn debuut in het betaald voetbal. Tegen De Graafschap mocht hij 45 minuten mee doen en in het slotduel van Jong Ajax tegen Telstar stond hij 62 minuten op het veld. In die twee duels liet hij meteen zijn waarde zien met een goal en een assist.

Volgend seizoen begint Van Axel Dongen bij Jong Ajax, waar hij een vaste waarde hoopt te worden, om van daaruit de stap naar Ajax 1 te zetten.