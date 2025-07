Van Axel Dongen oogst lof: "Kan een klein ruw diamantje worden"

Afgelopen dinsdag werd de huurtransfer van Amourricho van Axel Dongen van Ajax naar SC Heerenveen bekend gemaakt. In DoneDeal , de podcast van VoetbalPrimeur, wordt de deal besproken.

"Het is te hopen dat hij een jaar fit blijft en kan laten zien wat hij kan, want talent heeft hij", valt er te horen. "Niet geblesseerd raken wordt de grote uitdaging, hij is natuurlijk de laatste vier seizoenen bijna chronisch geblesseerd geweest."

"Het is echt sneu, want hij liet in de minuten die hij kreeg echt goede dingen zien. Echt heel fris", gaan ze verder. "Ten Hag heeft hem nog opgegooid bij United, dus dan heb je wel echt talent. Als hij fit blijft bij Heerenveen dan kan hij een klein ruw diamantje worden."