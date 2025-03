Van Axel Dongen over mega salaris: "Ik zou dat als fan ook denken"

Amourricho van Axel Dongen snapt dat men vindt dat zijn salaris te hoog is. Dat vertelt de twintigjarige vleugelaanvaller, die nog een contract heeft tot medio 2027, in het Ziggo Sport -programma Kick 't Met .

Van Axel Dongen verdient naar verluidt een bedrag van om en nabij de één miljoen euro per jaar, terwijl hij in de hoofdmacht nog niet is doorgebroken. "Wat ik sowieso altijd in mijn hoofd heb: het internet is niet echt. Mensen kunnen van alles op het internet zetten, maar dat is niet echt."

Dat fans van Ajax zijn kritisch op de jongeling. "Maar ik kan er ook niks aan doen. Het is niet zo dat ik een nepblessure heb", vervolgt Van Dongen. "Mensen zien gewoon dat je veel geld krijgt door 'niets' te doen. Er is een reden dat je een bepaald salaris krijgt. Ik zie het zo: een club geeft je een contract voor een aantal jaar vanwege jouw potentie."

Axel Dongen wil graag weer spelen. "Ik doe er ook alles aan om fit te zijn, en om de fans te geven wat ze willen. Maar zo loopt het nu eenmaal niet. Mensen moeten ook niet alles geloven wat er op het internet staat. De club betaalt jou voor wat de club denkt dat je potentie waard is. Op het moment dat ik het contract kreeg, dacht Ajax dat ik een bepaalde waarde vertegenwoordigde."

De rechtspoot vindt niet dat de fans iets kwalijk te nemen valt. "Ik zou als fan ook denken: hij verdient zoveel geld, maar hij speelt niet eens. Hoe kan dat? Ik neem het niemand kwalijk. Het is normaal dat er zo gedacht wordt."