Van Axel Dongen trots: "Alles komt naar boven op zo'n moment"

Van Axel Dongen straalt na afloop. bij het zien van zijn goal. "Ik raakte hem lekker, goed op de slof. Het is een mooie goal", grijst hij voor de camera bij ESPN. Het was ook een emotioneel moment. "Zoals veel weten heb ik veel meegemaakt in mijn nog prille carrière, qua blessureleed. Alles komt dan naar boven op zo'n moment. Alle dagen van huilen en lachen, alles."

Het grote talent uit de jeugdopleiding van Ajax kende veel zware periodes en dacht in die periodes ook serieus dat een profcarrière er niet meer in zat. "Dat is normaal. Op een gegeven moment wordt het ook te veel. Zonder mijn moeder, mijn familie en natuurlijk ook God had ik hier niet gestaan. Ik kan een inspiratie zijn voor mensen die dit ook meemaken", hoopt de jonge vleugelaanvaller.

Na zijn eerste doelpunt voor SC Heerenveen hoopt Van Axel Dongen nu ook een eerste basisplek te krijgen, al blijft hij rustig wachten op zijn moment. "Het is een proces. Ik wacht rustig mijn kans af en uiteindelijk is het aan de trainer", besluit hij.