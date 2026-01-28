Van Barneveld (58) trots: "Ik was daarbij. Ik zat op de tribune"

Laatste nieuws
Raymond van Barneveld bij de Nederlandse première van Smurfen in Leidschendam
Raymond van Barneveld bij de Nederlandse première van Smurfen in Leidschendam Foto: © Pro Shots

Raymond van Barneveld krijgt hulp van Rafael van der Vaart om terug te keren op het allerhoogste niveau in de dartswereld. De vijfvoudig wereldkampioen is trots dat de voormalig profvoetballer, die furore maakte bij clubs als Ajax en Real Madrid, bereid is om een samenwerking aan te gaan met de 58-jarige darter. 

"Ik sta overal voor open, maar we gaan binnenkort samen zitten", vertelt hij in een interview op de website van NU.nl. "In het gesprek zullen hij en zijn vader bepaalde wensen uitspreken. Ik weet niet hoe zij erin staan en of ze het bijvoorbeeld als een investering zien. Maar misschien loop ik dan al te ver op de zaken vooruit", aldus Van Barneveld, die laat weten dat hij vereerd is door het aanbod van Van der Vaart. 

"We hebben het over iemand die gewoon een WK-finale heeft gespeeld, hè? Ik was daarbij. Ik zat op de tribune", blikt hij terug. "De finale kan ik overigens niet meer terugzien. Die gemiste kans van Arjen Robben geeft me nog steeds jeuk over mijn hele lichaam", aldus vertelt Van Barneveld, die uitkijkt naar de gesprekken met de familie Van der Vaart. "Hij is een liefhebber en wil af en toe ook mee naar toernooien. Die jongen heeft al zijn schaapjes op het droge, ook qua financiën. Dat hij zich desondanks toch over mij wil ontfermen... Dat geeft me kippenvel."

