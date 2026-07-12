Van Barneveld bijgestaan door Ajax-icoon: "Het mag positiever"
Rafael van der Vaart staat Raymond van Barneveld nog altijd bij in zijn poging om terug te keren op zijn oude niveau. De voormalig Oranje-international ondersteunt de vijfvoudig wereldkampioen op mentaal vlak en vindt dat de dartslegende meer waardering verdient voor alles wat hij heeft bereikt.
De samenwerking tussen Van der Vaart en Van Barneveld loopt nog altijd door, zo vertelt de oud-voetballer tegenover Sportnieuws.nl. "We doen ons best", zegt hij. "Het is een geweldige gozer en een echte dartheld hè. Dat vergeten we wel eens." Van Barneveld kende de afgelopen jaren wisselende resultaten, maar heeft zijn ambitie om weer mee te doen aan de top nooit losgelaten. Eerder dit jaar maakte Van der Vaart al bekend dat hij de ervaren darter vooral op mentaal gebied probeert te ondersteunen.
Ook stoort Van der Vaart zich aan de manier waarop sommige oud-darters zich uitlaten over Van Barneveld. Daarbij haalt hij onder meer uit naar Vincent van der Voort. "Ik zie Vincent van der Voort vaak zitten, nou die kon nog geen vijf procent van wat Van Barneveld kon. Maar hij heeft wel het hoogste woord", aldus Van der Vaart over de vaste gast in de Dartspodcast.
Volgens de voormalig middenvelder verdient Van Barneveld juist meer respect vanwege zijn indrukwekkende carrière en uitgesproken karakter. "Ik vind dat we daar respect voor mogen hebben. Ik zie dat hij toch in de dartswereld altijd wat uitgelachen wordt. Maar dat komt, omdat hij is wie hij is. Maar dat is ook spraakmakend. Het is beter dan alleen maar ja en nee zeggen."
Van der Vaart probeert zijn vriend daarnaast te helpen om positiever naar zijn prestaties te kijken, al merkt hij dat dit niet vanzelf gaat. "Het mag af en toe wat positiever, maar ik heb ook gemerkt dat dat best lastig is bij hem. Als het even niet loopt, dan gaat het koppie gelijk naar beneden."
Toch denkt Van der Vaart niet dat Van Barneveld zichzelf volledig moet veranderen. Volgens hem horen zijn emoties nu eenmaal bij zijn persoonlijkheid. "Maar ik denk ook dat hij dat gewoon moet omarmen dat hij nu eenmaal zo is. Misschien moet hij helemaal niet veranderen. Dan maar gewoon, dit is het."
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