Johan Derksen fel: "Ajax moet zich de ogen uit de kop schamen"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Van Basten bekritiseert Ajacied: "Aan de bal is hij héél slecht"

Niek
Marco van Basten bij het Padel Benefiet Toernooi in Utrecht
Marco van Basten bij het Padel Benefiet Toernooi in Utrecht Foto: © Pro Shots

Ajax won zondagmiddag met 2-3 op bezoek bij Telstar en Henk Spaan zag dat het bij de club uit Amsterdam een stuk minder ging na de (noodgedwongen) wissel van Youri Regeer. Toch tonen Marco van Basten en Khalid Boulahrouz zich juist kritisch over de middenvelder, die vorig jaar overkwam van FC Twente. 

“Henderson vond ik wel een goede jongen, die ook iedereen aanstuurde. Maar Regeer vind ik kwetsbaar", liet de voormalig profvoetballer maandagavond weten bij het programma 'Rondo' op Ziggo Sport. "Aan de bal is hij héél slecht. Het is wel een jongen die ballen onderschept, maar als je een bal onderschept en hem daarna weer inlevert… dat schiet ook niet echt op. Dat gebeurt veel bij hem", constateert Van Basten.

Boulahrouz vulde hem vervolgens aan. “Ik vind hem geen zes, maar ook geen rechtsback", constateert hij. "Hij is niet dominant en heeft niet het vermogen om een ploeg te sturen, of om tussendoor zélf een goede wedstrijd te spelen", besluit Boulahrouz. Regeer werd tegen de promovendus overigens uit de wedstrijd geschopt door Cedric Hatenboer, die een rode kaart kreeg na zijn grove charge. 

