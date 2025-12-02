Van Basten bezorgd na Ajax-staking: "Je hebt bijna militairen nodig"

Marco van Basten denkt dat Ajax zondagavond het dieptepunt heeft bereikt. Het ging mis in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen, toen er tot twee keer toe vuurwerk op het veld werd gegooid. Bas Nijhuis moest daarna de wedstrijd definitief staken.

"Ik denk niet dat het nog slechter kan", zegt Van Basten bij Rondo. "Ze hebben de boel na zes minuten lopen staken, dat is natuurlijk diep triest. Het is de Johan Cruijff Arena en je zou jezelf afvragen: Is dit wat Johan Cruijff van de Arena verwacht? Ik denk dat we er met zijn allen wel iets mooiers van moeten maken. Dat besef moet er wel zijn. Ik ben niet boos, maar teleurgesteld."

Van Basten vraagt zich af wat er nu moet gebeuren. "De politiek helpt niet. Er is geen straf voor wat er gebeurt. Er is geen straf zoals in Engeland. Er is geen land waar het er slechter voor staat dan in Nederland. Supporters zijn als het ware de baas en dat heeft ook te maken met de politiek die geen stelling neemt." Ruud Gullit haakt in: "De politie mag niets. De voetbalwetten moeten aangepakt worden."

Van Basten besluit: "Deze groepen… Dit is Ajax, maar je hebt ook Feyenoord, PSV, Utrecht en Den Haag; die hebben allemaal grote kernen die gewoon gevaarlijk zijn. Het is moeilijk om zo’n grote groep te bestrijden, want ze hebben alles in huis. Je hebt bijna militairen nodig. Je zag mortieren en alles in het stadion. Ga er maar eens tegen aan te boksen."