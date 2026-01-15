Groeten uit Grolloo
Johan Derksen fel: "Ajax moet zich de ogen uit de kop schamen"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Van Basten deelt vreselijk gezondheidsnieuws: "Wordt zware tijd"

Arthur
bron: Ziggo
Marco van Basten
Marco van Basten Foto: © BSR Agency

Marco van Basten zal de komende maanden geen intensieve interviews geven. Zijn vrouw Liesbeth is ernstig ziek en ondergaat een intensieve, maar ook preventieve behandeling.

Van Basten vertelt aan Ziggo: "Ik wil de komende maanden vooral bij haar zijn. Het wordt ongetwijfeld een zware tijd, maar we hebben vertrouwen in een goede afloop."

Marco van Basten heeft zelf in het verleden al met meerdere gezondheidsproblemen te maken gehad, vooral door een ernstige enkelblessure uit zijn speelcarrière en later stress‑ en hartkloppingsklachten als coach, waardoor hij geen hoofdtrainer meer is geworden na avonturen bij onder meer Ajax en SC Heerenveen.

Agenda
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
za
14/02
Ajax
20:00
Fortuna Sittard
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 18 35 49
2 Feyenoord 18 21 36
3 Ajax 18 11 33
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 AZ 17 4 28
6 FC Groningen 18 3 28
7 FC Twente 18 5 26
