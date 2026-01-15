Van Basten deelt vreselijk gezondheidsnieuws: "Wordt zware tijd"

Marco van Basten zal de komende maanden geen intensieve interviews geven. Zijn vrouw Liesbeth is ernstig ziek en ondergaat een intensieve, maar ook preventieve behandeling.

Van Basten vertelt aan Ziggo: "Ik wil de komende maanden vooral bij haar zijn. Het wordt ongetwijfeld een zware tijd, maar we hebben vertrouwen in een goede afloop."

Marco van Basten heeft zelf in het verleden al met meerdere gezondheidsproblemen te maken gehad, vooral door een ernstige enkelblessure uit zijn speelcarrière en later stress‑ en hartkloppingsklachten als coach, waardoor hij geen hoofdtrainer meer is geworden na avonturen bij onder meer Ajax en SC Heerenveen.