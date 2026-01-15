Het laatste Ajax Nieuws
Van Basten deelt vreselijk gezondheidsnieuws: "Wordt zware tijd"
Marco van Basten Foto: © BSR Agency
Marco van Basten zal de komende maanden geen intensieve interviews geven. Zijn vrouw Liesbeth is ernstig ziek en ondergaat een intensieve, maar ook preventieve behandeling.
Van Basten vertelt aan Ziggo: "Ik wil de komende maanden vooral bij haar zijn. Het wordt ongetwijfeld een zware tijd, maar we hebben vertrouwen in een goede afloop."
Marco van Basten heeft zelf in het verleden al met meerdere gezondheidsproblemen te maken gehad, vooral door een ernstige enkelblessure uit zijn speelcarrière en later stress‑ en hartkloppingsklachten als coach, waardoor hij geen hoofdtrainer meer is geworden na avonturen bij onder meer Ajax en SC Heerenveen.
Laatste nieuws
AZ 10 wedstrijden op rij ongeslagen tegen Ajax: "Mooi om te zien"
'Ajax wil middenvelder ophalen bij NEC, concurrentie is groot'
Van Basten deelt vreselijk gezondheidsnieuws: "Wordt zware tijd"
De Wit looft Ajacied na bekerduel: "Hij is een heel groot talent"
'Ajacieden willen van Jaros af': "Op het vliegtuig naar Liverpool"
Parrot slacht Ajax met drie goals: "Tegen Ajax is het nog beter"
Smit geniet en wijst cruciaal moment aan: "Toen was het klaar"
Kritiek op Ibrahimovic: "Hét talent van Milan was hij zeker niet"
Kraay junior: "Als nummer 6 kan hij er inderdaad niet veel van"
Erik ten Hag laat zich uit over Wout Weghorst: "Bel jij hem vast"
Meer nieuws
Oranje-opponent Tunesië heeft nieuwe bondscoach, Kluivert grijpt mis
Deze vader-zoon combinaties gingen Ibrahimovic voor bij Ajax
Van Basten helder: "Had hem graag een paar jaar bij Ajax gezien"
Perez haalt uit naar Ajax-speler: "Echt zó niet van deze tijd"
Grim na historische nederlaag: "We vervallen weer in oude fouten"
Wijndal weigert Ajax-transfer: "Ik laat me niet zomaar wegsturen"
Regeer wil meegereisde fans vergoeden: "Dit is niet Ajax-waardig"
Koopmeiners lacht: "Ajax maakt blijkbaar net even wat meer los"
Klaassen somber na 6-0 verlies: "We zijn er nog lang niet bovenop"
Ajax compleet afgedroogd door AZ en ligt uit het bekertoernooi
Ouder nieuws
Perez fileert Ajax-speler: "Die doet zo druk en levert niet"
'Ajax kan fluiten naar rechtsback die op weg is naar Frankrijk'
Marciano Vink schrikt enorm van Ajax: "Dat is een pupillenfout!"
Perez geniet van Nijhuis: "Gaat niet mee het theater van Ajax!"
Fred Grim geeft update over blessure van Baas: "Ik hoop dat..."
'Ajacieden woest op arbiter Bas Nijhuis bij AZ-uit: "Bloedhond!"
Mijnans: "We gaan er vanuit dat we geen penalty’s nodig hebben"
OPSTELLING | Ajax laat vast gezicht buiten de selectie tegen AZ
Noa Vahle over trainer bij Ajax: "Hij is ook de enige optie"
'Ajax wil Oekraïense back halen, maar heeft flinke concurrentie'
Video’s
Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"
Johan Inan doet boekje open als Ajax-watcher: "Dan is het crisis"
René Wagelaar geeft tekst en uitleg: "Hij is een Ajax-hater"
Ten Hag gewaarschuwd: "Maar Antony naar FC Twente zou leuk zijn"
Marciano Vink kritisch op oud-Ajacied: "Dat verhaal is dus over?"
Anco Jansen looft PEC-speler: "Was op een haar na rond met Ajax"
Kraay tipt Ajax miljoenen-investering: "Hij is snel en fris!"
0 reacties