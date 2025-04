Van Basten eerlijk: "Ik heb er wel een klein beetje spijt van"

De voormalig topspits besloot onlangs een haartransplantatie te ondergaan. "Het begon een beetje dun te worden. Dus op een gegeven moment sprak ik met nota bene Ruud Gullit, die zei: kan jou het schelen? Het komt een beetje oud over. Dus ik dacht: als ik het dan toch moet doen, dan moet ik het nu doen", legt Van Basten uit.

De analist verscheen daarna op tv en was het mikpunt van spot. "Ik moet toch zeggen dat ik er wel een klein beetje spijt van heb. Ik vond het best wel een bevalling, moet ik zeggen. Het was best wel zwaar", geeft hij toe. "Aan de andere kant: het groeit weer, dus we zien het allemaal wel. Mensen kennen mij inmiddels wel. Je houdt van me of je vindt me waardeloos. Het hoort er allemaal bij, het zit er allemaal in. Ik kan daar niet veel meer aan veranderen."