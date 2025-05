Van Basten geniet van oud-Ajacied: "Hij lijkt helemaal opgeleefd"

Marco van Basten is erg te spreken over de Braziliaan. "Hij werd bij Ajax weleens bekritiseerd, maar hij liet hier wat zien dat ik heel erg mooi vond", reageert hij in Rondo van Ziggo Sport. Ook Theo Janssen was onder de indruk van de treffer van Antony. "Fantastisch! De manier waarop hij hem meeneemt en dan vanuit de heup in de verre hoek schiet."

San Marco vindt het leuk om te zien dat Antony na een dramatische periode nu op huurbasis in Spanje wel uit de verf komt. "Bij Manchester United had hij een hele slechte periode en hij lijkt echt helemaal opgeleefd te zijn in Spanje", ziet de voormalig topspits. "Er zijn meer voorbeelden van zulke spelers. Dat zit hem volgens mij altijd in de cultuur die heerst binnen zo'n club en selectie, wat voor spelers iemand om zich heen heeft", legt Alex Pastoor uit.