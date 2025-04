Van Basten haalt hard uit naar Ajax: "Het deed pijn aan mijn ogen"

Marco van Basten is totaal niet te spreken over het spel van Ajax tegen Sparta Rotterdam. Ook Rafael van der Vaart is kritisch na het 1-1 gelijkspel van de Amsterdammers. De oud-middenvelder is niet meer zeker van een kampioenschap voor Ajax.

Van Basten keek zondag op het vliegveld naar Ajax-Sparta. "Het deed pijn aan mijn ogen. Ik weet niet wat erger was: vertraging, of de wedstrijd. Het was niet om aan te gluren", zegt Van Basten bij Rondo. Van der Vaart haakt in: "Zeker het eerste uur was niet om aan te gluren. Het gat is vier punten. Ik ben echt benieuwd. Ik schat NEC hoger in dan Sparta. En FC Groningen-uit word je ook niet blij van."

Van Basten gaat kritisch verder. "Ajax is Ajax niet. Ajax speelt normaal initiatiefrijk, deelt de lakens uit. Niets van dat. Als ik kijk, denk ik: pff, wat is dat... Het is dat de spelers zo'n shirt aan hebben. Wat hij (Francesco Farioli, red.) er uithaalt, is voortreffelijk. Alleen als je sec naar de spelers van Ajax kijkt: het is pover, echt pover."

"Spelers mogen een kruisje slaan dat ze elke keer dat shirt aan mogen doen", gaat Van der Vaart verder, die de titelstrijd van Ajax vergelijkt met die van Liverpool. "Arne Slot heeft geluk gehad met het verval van Manchester City, wij - ik zeg wij (Ajax, red.) - hebben geluk gehad met PSV. Tien punten voor, twee maanden terug was het andersom. Dat verzin je toch niet?", aldus Rafael van der Vaart.