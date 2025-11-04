VI ZSM
Ajax krijgt kritiek: "Dat lukt op dit moment helemaal niet"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Van Basten hekelt voormalig Ajax-talent: "Ik zou hem pijn doen"

Niek
Marco van Basten
Marco van Basten Foto: © Pro Shots

Marco van Basten heeft maandagavond bij het programma 'Rondo' op Ziggo Sport keihard uitgehaald naar voormalig Ajax-talent Wouter Goes. De voormalig profvoetballer, die in het verleden ook als trainer werkzaam was bij Ajax en SC Heerenveen, stoort zich aan het gedrag van de AZ-verdediger. 

Van Basten kreeg van Wyse van der Goot de vraag hoe hij als aanvaller met zo'n tegenstander om zou gaan. “Ik zou hem pijn doen, op de momenten dat het kan", liet 'San Marco' weten. "Het is een rare snuiter, die op de verkeerde momenten aandacht zoekt en een beetje stoer loopt te doen", aldus Van Basten.

“Het flauwe van dit soort types is dat ze, als je ze een keer een duwtje geeft, op de grond liggen te mekkeren", vervolgt hij kritisch. "Dan ben je een weggooier, vind ik. Uiteindelijk wil je stoer zijn, maar tijdens het gevecht ga je op de grond liggen. Dan ben je een pieperd", constateert Van Basten. 

Ook Wesley Sneijder stoort zich aan het voormalig Ajax-talent. “Met alle respect, hoe oud was Wouter Goes in 2014? Tien jaar? Toen speelde Martins Indi een WK. Een beetje respect, man, kom op", besluit de analyticus naar aanleiding van het duel tussen Sparta Rotterdam en AZ. 

Zet in op Ajax tegen Galatasaray!

Ajax speelt woensdag in de Champions League tegen Galatasaray. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Kenneth Perez

Perez: "1-1 tegen SC Heerenveen is een prima resultaat voor Ajax"

0
Wim Kieft

Kieft tipt Heitinga: "Niet doen, dat ziet er zo kleuterig uit"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wim Kieft

Kieft tipt Heitinga: "Niet doen, dat ziet er zo kleuterig uit"

0
Alfons Groenendijk

Groenendijk doet Ajax-constatering: "Dat is best wel pijnlijk"

0
Pierre van Hooijdonk

Pierre van Hooijdonk eerlijk over Ajax: "Dat was echt ongekend"

0
Alfons Groenendijk

Groenendijk maakt Ajax af: "Hebben niks te zoeken in de top"

0
Wout Weghorst in duel met Sam Kersten

SAMENVATTING | Ajax zeer matig en wint niet van SC Heerenveen

0
Ibrahim Afellay

Ibrahim Afellay hard voor Ajax: "Dat mag je wel verwachten"

0
Mats Rits, Jan Vertonghen, Theo Janssen en Toby Alderweireld

Oud-Ajacied ontmaskerd in The Masked Singer: "Mijn talent ligt elders"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 11 20 28
2 PSV 11 19 28
3 AZ 11 11 24
4 Ajax 11 6 20
5 FC Groningen 11 2 19
6 FC Utrecht 11 5 16
7 Sparta Rotterdam 11 -9 16
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd