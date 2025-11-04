Van Basten hekelt voormalig Ajax-talent: "Ik zou hem pijn doen"

Marco van Basten heeft maandagavond bij het programma 'Rondo' op Ziggo Sport keihard uitgehaald naar voormalig Ajax-talent Wouter Goes. De voormalig profvoetballer, die in het verleden ook als trainer werkzaam was bij Ajax en SC Heerenveen, stoort zich aan het gedrag van de AZ-verdediger.

Van Basten kreeg van Wyse van der Goot de vraag hoe hij als aanvaller met zo'n tegenstander om zou gaan. “Ik zou hem pijn doen, op de momenten dat het kan", liet 'San Marco' weten. "Het is een rare snuiter, die op de verkeerde momenten aandacht zoekt en een beetje stoer loopt te doen", aldus Van Basten.

“Het flauwe van dit soort types is dat ze, als je ze een keer een duwtje geeft, op de grond liggen te mekkeren", vervolgt hij kritisch. "Dan ben je een weggooier, vind ik. Uiteindelijk wil je stoer zijn, maar tijdens het gevecht ga je op de grond liggen. Dan ben je een pieperd", constateert Van Basten.

Ook Wesley Sneijder stoort zich aan het voormalig Ajax-talent. “Met alle respect, hoe oud was Wouter Goes in 2014? Tien jaar? Toen speelde Martins Indi een WK. Een beetje respect, man, kom op", besluit de analyticus naar aanleiding van het duel tussen Sparta Rotterdam en AZ.