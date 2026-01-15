Groeten uit Grolloo
Johan Derksen fel: "Ajax moet zich de ogen uit de kop schamen"
Meldingen
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Van Basten helder: "Had hem graag een paar jaar bij Ajax gezien"

Arthur
bron: Rondo / Ziggo Sport
Marco van Basten
Marco van Basten Foto: © BSR Agency

Marco van Basten zet zijn vraagtekens bij de overstap van Kenneth Taylor naar SS Lazio. De middenvelder verruilde Ajax vorige week voor de club uit Rome, maar volgens de oud-spits was langer blijven in Amsterdam mogelijk een betere keuze geweest.

Bij het Ziggo Sport-programma Rondo geeft Van Basten zijn visie op de transfer. "Ik vind het wel een aardige voetballer voor Ajax", stelt hij. "Als je inderdaad een stap hoger wil, is dit een keuze. Ik heb niet het idee dat dit de top van Europa is, maar dat is hij ook niet."

Volgens Van Basten had Taylor ook kunnen kiezen voor meer geduld. "Ik kan me voorstellen dat hij weg wilde bij Ajax, maar ik had hem nog een paar jaar bij Ajax willen zien om daar uit te groeien tot een grote jongen", aldus de Ajax-legende die als trainer bij de club niet echt uit de verf kwam.

Ruud Gullit kijkt met een positievere blik naar de overstap en denkt dat Taylor het niveau aankan. "Het is hopen dat hij het redt. We hebben jongens gezien van Ajax die naar het buitenland gaan en faalden. Ik hoop dat hij het een beetje kan hoe Jerdy Schouten (bij Bologna, red.) dat deed. Hij heeft toen ook zijn stempel willen drukken.

Gerelateerd:
Kenneth Perez

Perez haalt uit naar Ajax-speler: "Echt zó niet van deze tijd"

0
Fred Grim bij ESPN

Grim na historische nederlaag: "We vervallen weer in oude fouten"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Marco van Basten
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
Johan Inan

Johan Inan doet boekje open als Ajax-watcher: "Dan is het crisis"

0
René Wagelaar

René Wagelaar geeft tekst en uitleg: "Hij is een Ajax-hater"

0
Antony na een treffer voor Real Betis

Ten Hag gewaarschuwd: "Maar Antony naar FC Twente zou leuk zijn"

0
Kenneth Perez en Marciano Vink namens ESPN in de Johan Cruijff ArenA

Marciano Vink kritisch op oud-Ajacied: "Dat verhaal is dus over?"

0
Anco Jansen

Anco Jansen looft PEC-speler: "Was op een haar na rond met Ajax"

0
Hans Kraay

Kraay tipt Ajax miljoenen-investering: "Hij is snel en fris!"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
za
14/02
Ajax
20:00
Fortuna Sittard
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 18 35 49
2 Feyenoord 18 21 36
3 Ajax 18 11 33
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 AZ 17 4 28
6 FC Groningen 18 3 28
7 FC Twente 18 5 26
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd