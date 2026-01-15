Van Basten helder: "Had hem graag een paar jaar bij Ajax gezien"

Bij het Ziggo Sport-programma Rondo geeft Van Basten zijn visie op de transfer. "Ik vind het wel een aardige voetballer voor Ajax", stelt hij. "Als je inderdaad een stap hoger wil, is dit een keuze. Ik heb niet het idee dat dit de top van Europa is, maar dat is hij ook niet."

Volgens Van Basten had Taylor ook kunnen kiezen voor meer geduld. "Ik kan me voorstellen dat hij weg wilde bij Ajax, maar ik had hem nog een paar jaar bij Ajax willen zien om daar uit te groeien tot een grote jongen", aldus de Ajax-legende die als trainer bij de club niet echt uit de verf kwam.

Ruud Gullit kijkt met een positievere blik naar de overstap en denkt dat Taylor het niveau aankan. "Het is hopen dat hij het redt. We hebben jongens gezien van Ajax die naar het buitenland gaan en faalden. Ik hoop dat hij het een beetje kan hoe Jerdy Schouten (bij Bologna, red.) dat deed. Hij heeft toen ook zijn stempel willen drukken.