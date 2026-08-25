Van Basten 'helemaal klaar met voetbal': "Ajax kijken doet zeer"

Marco van Basten kijkt tegenwoordig met steeds meer afstand naar het voetbal. De voormalig topspits en oud-bondscoach heeft geen behoefte meer aan een nieuwe functie in de voetbalwereld en baalt tegelijkertijd van de huidige situatie bij Ajax.

Van Basten schoof aan bij de Coen & Sander Show op radiozender JOE en werd daar onder meer gevraagd naar de keuze voor Xavi als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De oud-Ajacied had zelf liever een Nederlandse trainer voor de groep gezien. "Ik heb zoiets van: ik zou het liever leuk vinden om een Nederlandse coach te hebben", vertelt Van Basten. "Want dat moeten we in Nederland toch wel kunnen produceren, lijkt mij. Hij is wel een goede speler geweest."

Met Xavi heeft Oranje voor het eerst sinds het einde van de jaren zeventig weer een buitenlandse bondscoach. Van Basten is daar persoonlijk geen groot voorstander van. "Nou ja, ik heb liever een Nederlander. Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening. Als we in Nederland niet in staat zijn om een Nederlandse trainer voor de groep te krijgen, dan doen we volgens mij ook iets niet goed." Zelf stond Van Basten tussen 2004 en 2008 aan het roer bij het Nederlands elftal. Een terugkeer als trainer of een andere actieve rol in het voetbal ziet hij echter absoluut niet meer zitten. "Nee, absoluut niet. Ik ben helemaal klaar met voetbal. Ik ga andere dingen doen. Ik kijk er een beetje op afstand naar en voor de rest geloof ik het allemaal wel."