Van Basten: "Het is niet zo dat hij bij Ajax of Feyenoord zit"

Het Nederlands elftal neemt het donderdagavond op tegen Malta en de grote vraag is wie er in de spits zal beginnen. Bondscoach Ronald Koeman kan door een blessure geen beroep meer doen op Mexx Meerdink, maar Marco van Basten vond het sowieso al vreemd dat de spits van AZ was geselecteerd.

“Hij is geen basisspeler bij AZ”, sprak hij maandagavond bij Ziggo Sport. "Als je basisspeler bent, maak je kans op het Nederlands elftal. Als je ergens wisselspeler bent of nog een jonge jongen bent, zie ik daar niet zo het nut van. Hij was geen basisspeler vanaf het begin”, aldus Van Basten.

“Dat moet je vanaf het begin wél zijn. Het is niet zo dat hij bij PSV, Ajax of Feyenoord zit", vervolgt de voormalig profvoetballer. "AZ is toch iets kleiner dan die andere drie. Als je daar al niet eens basisspeler bent, vind ik de keuze van het Nederlands elftal te snel. Je moet het wel verdienen", besluit Van Basten.

Theo Janssen, die in het verleden onder meer bij Vitesse, FC Twente en Ajax speelde, haakte vervolgens in. “Is het niet de armoede van de spitspositie in Nederland? Dat je geen andere keuzes hebt waardoor je bij Meerdink uitkomt", legt hij uit. Van Basten is het daar echter niet helemaal mee eens. "Maar je hebt allemaal andere spelers – Memphis, Gakpo en Malen – die ook in de spits kunnen spelen”, constateert hij.