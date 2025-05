Van Basten in discussie met Farioli: "Een klein en dom detail"

Tijdens het programma Rondo op Ziggo Sport raakten Francesco Farioli en Marco van Basten verwikkeld in een interessante discussie over het veelbesproken roulatiebeleid van de inmiddels vertrokken trainer van Ajax. Farioli gaf tekst en uitleg over zijn keuzes, maar kreeg daarbij de nodige kritiek van Van Basten, die ook PSV betrekt in de discussie.

Van Basten zette vraagtekens bij het constante rouleren bij Ajax, zeker in vergelijking met PSV. "Er is wat leeftijdsverschil, wij zijn wat jonger", verdedigde Farioli zich. Van Basten reageerde direct: "PSV heeft ook veel jonge spelers in de selectie."

Farioli wees op cijfers. "Een paar dagen geleden zag ik een statistiek, dat wij de meeste minuten aan spelers onder de twintig hebben gegeven. PSV stond in die lijst bijna laatste." De Italiaan ging verder: "Daarnaast heeft het ook met een bepaalde speelwijze te maken. Ismael Saibari bijvoorbeeld had zich al op een bepaald niveau bewezen. Als je dat vergelijkt met een aantal van onze spelers... Dit was hun eerste jaar: Mika Godts, Kian Fitz-Jim. Beiden hebben een belangrijke rol in het team gespeeld en het was hun eerste jaar. Youri Baas stond op een andere, nieuwe positie."

Van Basten bleef kritisch. "Mijn gevoel is dat je, als je achttien of negentien bent, meerdere wedstrijden in de week kan spelen. Ik had die ervaring zelf ook toen ik nog speelde."

Farioli verwees op zijn beurt naar het volle programma: "Het lijkt een klein en dom detail, maar de twee uitgestelde wedstrijden gaven ons nooit een lege week." Daarmee doelde hij op de verplaatste duels in augustus. "Dan speelden we zondag, woensdag, zondag en dat die week erop weer. En we begonnen op 15 juni al aan de voorbereiding. We moesten met alles rekening houden."

Van Basten bleef sceptisch: "Ik geloof niet in die benadering, maar dat mag." Farioli sloot af met een bredere visie: "Ik herinner me veel interviews met onze spelers, maar ook van spelers van PSV en Feyenoord. Ik heb vaak gehoord dat de accu leeg was. Voetbal verandert, de intensiteit en de eisen."