Van Basten irriteert zich aan Ajax-fan: "Dat is toch geen gehoor"

Marco van Basten is bepaald geen fan van de F-side fan die in de Johan Cruijff ArenA de fans opzweept om harder voor Ajax te juichen. Van Basten noemt de fan zelfs 'een lawaaipapegaai'.

"Die ene gozer die constant door die megafoon aan het schreeuwen is tijdens de wedstrijd, die moeten ze even uitzetten. Dat vind ik zo lawaaierig, een lawaaipapegaai. Dat is toch geen gehoor, man", zegt Van Basten bij Rondo van Ziggo Sport.

Van Basten is niet tegen liederen, maar dan moet wel een héél stadion meedoen. "Als een stadion zingt in z'n totaliteit is het mooi, maar als er steeds één zo'n gozer staat te blèren...", besluit Van Basten.