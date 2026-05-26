"Van Basten is bij Ajax een keer onder zijn bureau gaan liggen"

René van der Gijp hield van de voetballer Marco van Basten. De spits kampte echter constant met blessures en de angst voor een blessure vrat aan de oud-speler van onder meer Ajax en AC Milan.

Ondanks dat gegeven, zette hij een indrukwekkende carrière neer ."En dan te bedenken dat hij altijd ergens last van had. Hij heeft sinds zijn 22ste altijd ergens last van gehad, net als Ronaldo. Hij had ook altijd last van zijn knieën", zegt Van der Gijp bij De Krantjes van Vandaag Inside.

"Ook vertelde hij een keer, dat stond in zijn boek, dat hij bij Ajax een keer onder het bureau is gaan liggen", zegt Gijp over de angst die de oud-trainer van onder meer Ajax en SC Heerenveen plots overspoelde. "Dat is niet normaal. En je wordt altijd gevoed door je omgeving, maar iemand in zijn omgeving moet toch een keer gezegd hebben: Marco, maak je niet zo druk, man."