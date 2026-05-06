'Van Basten juicht niet voor Nederland': "Verwacht niet veel"

Marco van Basten maakt zich zorgen over de richting waarin het Italiaanse voetbal zich ontwikkelt. In een gesprek met Sportmediaset stelt de oud-trainer van Ajax dat vooral buitenlands eigenaarschap een negatieve invloed heeft.

Ondanks dat Inter vorig seizoen nog de finale van de Champions League bereikte, vindt Van Basten dat het huidige niveau niet meer te vergelijken is met dat van vroeger. De laatste Italiaanse eindzege in het miljardenbal dateert van 2010, terwijl de nationale ploeg zich inmiddels voor de derde keer op rij niet heeft geplaatst voor het WK.

"Er zijn momenteel veel buitenlandse eigenaren in Italië die niets te maken hebben met de geschiedenis van de clubs, en er ook geen interesse in hebben. Dat is jammer", aldus Van Basten. "Het zou heel belangrijk zijn om te proberen het Italiaanse voetbal weer in Italiaanse handen te krijgen, zodat ze terug kunnen keren naar de top van Europa." Vooral bij zijn oude club ziet hij een zorgwekkende ontwikkeling. "AC Milan is bijvoorbeeld niet meer wat het ooit was. Ik volg ze en hoop dat ze snel herstellen, want Inter domineert momenteel in Italië en dat bevalt me helemaal niet." Volgens Van Basten werkt de terugval in de Serie A ook door op het nationale elftal. "Ik heb het Italiaanse nationale team gezien: de grote sterren ontbreken nu. Italië heeft altijd een geweldige keeper, een geweldige verdediger, een geweldige middenvelder en een geweldige spits gehad. Tegenwoordig zie je ze nauwelijks meer, en dat is vreemd. Het Italiaanse voetbal was vroeger van wereldklasse: nu is dat niet meer zo", vervolgt Van Basten. Hoewel Nederlands elftal zich wel heeft geplaatst voor het WK, is hij ook daar niet bijzonder optimistisch over.