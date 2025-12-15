Van Basten kijkt naar Ajax: "Pff, dat is wel een tijdje geleden"

Marco van Basten heeft met plezier naar De Klassieker gekeken, vertelde hij zondagavond bij Ziggo Sport. De voormalig topspits was te gast bij de zender om het duel tussen Deportivo Alavés en Real Madrid van commentaar te voorzien en sprak daarbij ook over Ajax - Feyenoord.

Van Basten liet zich positief uit over de recente prestaties van de Amsterdammers. "Ik moet eerlijk zeggen dat ik de afgelopen week twee leuke wedstrijden heb gezien. Daar worden we in principe weer een beetje blij van."

Toch plaatste de oud-spits van Ajax en AC Milan ook enkele kanttekeningen, zonder dat zijn oordeel negatief werd. "En het kan allemaal beter, dat weten we allemaal wel. Maar er zit weer een beetje voetbal en initiatief in. Pff, dat is wel een tijdje geleden." Hij reflecteerde ook op eerdere wedstrijden dit seizoen, die hem minder plezier gaven om te volgen. "Ik vond het echt vervelend om naar te kijken. Je moet af en toe kijken, want je moet hier praten over voetbal, maar ik moest echt moeite doen om te blijven kijken. Nu is het weer leuk."

"Je ziet natuurlijk dingen die goed gaan en dingen die niet goed gaan, dat is voetbal. Maar er werd gestreden. Het was een eenheid. Het was spannend. En ook zonder de F-Side was het gewoon hartstikke gezellig in de ArenA. Dus wat mij betreft is het prima zo." Van Basten maakt ook een vergelijking tussen Francesco Farioli en interim-trainer Fred Grim. "Farioli was natuurlijk heel erg bezig met niet verliezen. En ik vind dat Fred niet vergeet om ook aan te vallen. Al zou het van achteruit hier en daar iets beter kunnen."

Tot slot benadrukt hij dat Ajax weer attractief voetbal laat zien. "Ajax voetbalt weer een beetje. Het is niet dat schijterige gedoe, maar gewoon naar voren toe, aanvallen. Dat doen ze nu met jonge jongens; dat maakt op zich niet zoveel uit. Er wordt in ieder geval weer een beetje gevoetbald en naar voren gedacht."