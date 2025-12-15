Pantelic Podcast
'Onthulling over Marc Overmars': "Niemand bij Ajax weet het!"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Van Basten kijkt naar Ajax: "Pff, dat is wel een tijdje geleden"

Arthur
bron: Rondo
Marco van Basten bij Ziggo Sport
Marco van Basten bij Ziggo Sport Foto: © Ziggo Sport

Marco van Basten heeft met plezier naar De Klassieker gekeken, vertelde hij zondagavond bij Ziggo Sport. De voormalig topspits was te gast bij de zender om het duel tussen Deportivo Alavés en Real Madrid van commentaar te voorzien en sprak daarbij ook over Ajax - Feyenoord.

Van Basten liet zich positief uit over de recente prestaties van de Amsterdammers. "Ik moet eerlijk zeggen dat ik de afgelopen week twee leuke wedstrijden heb gezien. Daar worden we in principe weer een beetje blij van."

Toch plaatste de oud-spits van Ajax en AC Milan ook enkele kanttekeningen, zonder dat zijn oordeel negatief werd. "En het kan allemaal beter, dat weten we allemaal wel. Maar er zit weer een beetje voetbal en initiatief in. Pff, dat is wel een tijdje geleden." Hij reflecteerde ook op eerdere wedstrijden dit seizoen, die hem minder plezier gaven om te volgen. "Ik vond het echt vervelend om naar te kijken. Je moet af en toe kijken, want je moet hier praten over voetbal, maar ik moest echt moeite doen om te blijven kijken. Nu is het weer leuk."

"Je ziet natuurlijk dingen die goed gaan en dingen die niet goed gaan, dat is voetbal. Maar er werd gestreden. Het was een eenheid. Het was spannend. En ook zonder de F-Side was het gewoon hartstikke gezellig in de ArenA. Dus wat mij betreft is het prima zo." Van Basten maakt ook een vergelijking tussen Francesco Farioli en interim-trainer Fred Grim. "Farioli was natuurlijk heel erg bezig met niet verliezen. En ik vind dat Fred niet vergeet om ook aan te vallen. Al zou het van achteruit hier en daar iets beter kunnen."

Tot slot benadrukt hij dat Ajax weer attractief voetbal laat zien. "Ajax voetbalt weer een beetje. Het is niet dat schijterige gedoe, maar gewoon naar voren toe, aanvallen. Dat doen ze nu met jonge jongens; dat maakt op zich niet zoveel uit. Er wordt in ieder geval weer een beetje gevoetbald en naar voren gedacht."

Gerelateerd:
Erik ten Hag

Ten Hag genoemd bij concurrent: "Heeft het bij Ajax laten zien"

0
Davy Klaassen

Klaassen kijkt naar Ajacied: "Weinig reden om hem weg te doen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Marco van Basten
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Erik ten Hag

Ten Hag genoemd bij concurrent: "Heeft het bij Ajax laten zien"

0
Václav Cerny

VIDEO | Cerny met twee treffers weer de grote man bij Besiktas

0
Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

0
Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

0
Fans van Ajax vieren feest na de winst bij Qarabağ

SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ

0
John Heitinga

'Het voelde voor mij onterecht dat Heitinga trainer van Ajax werd'

0
Koert Westerman

Koert Westerman wilde naar Ajax of AZ: "Vond jou zo'n paardenlul"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 16 30 43
2 Feyenoord 16 21 34
3 Ajax 16 10 29
4 NEC Nijmegen 16 14 28
5 FC Groningen 16 3 26
6 AZ 15 4 25
7 FC Twente 16 5 24
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd