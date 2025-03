Van Basten kritisch: "Ajax is verplicht om wat meer te laten zien"

Marco van Basten is nog altijd niet helemaal te spreken over het spel van Ajax. De Amsterdammers wonnen afgelopen weekend met nipte cijfers bij PEC Zwolle (0-1), maar daar werd de oud-topspeler van de club niet blij van.

"Er is geen toeschouwer die blij naar huis gaat", begint Van Basten over Ajax bij Rondo. "Ik kijk graag naar een ploeg die wel vermakelijk voetbal speelt. Natuurlijk gaat het om de punten, maar Ajax is wel bijna verplicht om wat meer te laten zien. Natuurlijk hebben ze geen sterke selectie en mag je het allemaal niet verwachten, maar inmiddels zou je ook iets meer vastigheid moeten kunnen zien."

"Maar er wordt maar doorgewisseld en het blijft iedere keer de vraag wat er nu weer gaat gebeuren", vervolgt Van Basten, die Ajax weinig kans geeft in Duitsland tegen Eintracht Frankfurt. De Amsterdammers verloren het heenduel met 1-2. "Frankfurt is gewoon ietsje all-rounder en ietsje beter. Dan kan Ajax niet iets extra's leveren. Dat is niemand kwalijk te nemen", aldus Marco van Basten.