Van Basten kritisch op Ajacied: "Ik vind hem daar ook niet sterk"

Khalid Boularouz toonde zich in het programma Rondo op Ziggo Sport wel lovend over Hato’s ontwikkeling. "Deze jongen heeft heel veel potentie. Hij kwam in een moeilijk draaiend elftal en wist zich knap staande te houden."

Onder coach Francesco Farioli speelde Hato vaak als linksachter bij Ajax, iets waar Henk ten Cate weinig begrip voor heeft. "Ik zie hem liever als centrale verdediger. Ik vind hem een hele matige linksback. Dat meen ik echt", aldus de voormalig Ajax-trainer.

Marco van Basten is nog minder enthousiast, ook over Hato’s spel centraal achterin. "Ik vind hem als centrale verdediger ook niet sterk. Met name in de opbouw. Als je kijkt hoe Youri Baas daar staat, dat gaat een stuk makkelijker. Die laat Sutalo ook beter spelen", aldus Van Basten.