Van Basten kritisch op Ajax: "Dan heb je een plaat voor je hoofd"

Driessen ziet 'enige logische scenario' voor Ajax: "Snel terughalen"
Marco van Basten heeft zich kritisch uitgelaten over John Heitinga. De voormalig topspits denkt dat de oefenmeester niet geschikt is om hoofdtrainer van Ajax 1 te zijn. 

Ajax is het seizoen niet goed begonnen en speelde afgelopen weekend gelijk tegen Sparta Rotterdam. "Tegen Marseille was het kinderlijk. Heitinga heeft van NAC Breda nipt weten te winnen met elf tegen tien", somt Van Basten op in Rondo van Ziggo Sport. "Dat vonden ze toen niet aanvallend genoeg en die heeft zijn oren daar naar laten hangen."

Tegen Marseille ging Ajax kansloos ten onder met 'Ajax-voetbal'. "Als je dat niet kan onderscheiden van de Nederlandse en Europese competitie, hoor je niet op de plaats thuis waar hij nu zit. Van het weekend was het niet veel beter", concludeert de Gouden Bal-winnaar. "Als je in Europa zit, moet je je aanpassen met een andere manier van spelen, in ieder geval om punten te pakken. Hij zegt na Marseille: we zijn goed begonnen. Dan heb je volgens mij een plaat voor je hoofd."

John Heitinga Marco van Basten
