Van Basten looft Ajacied: "Veel invloed op de jonge jongens"

Rafael van der Vaart en Marco van Basten zijn in Rondo lovend over Remko Pasveer. Ze prijzen niet alleen zijn keeperskwaliteiten, maar ook de leidersrol die hij binnen de Ajax-selectie vervult.

Van der Vaart verwacht dat Ajax kampioen wordt, niet in de laatste plaats doordat de Amsterdammers simpelweg moeilijk te verslaan zijn. "Dat heeft Farioli er goed ingekregen, dat ze niet meer zo makkelijk tegendoelpunten krijgen. Pasveer kreeg van iedereen kritiek, dat het een 'oude lul' is. Helemaal terecht, maar dat is gewoon de allerbeste keeper die Ajax heeft. En dan stel je hem op, al is hij vijftig."

Van Basten is het eens en vult aan. "Het is ook een leider. Dat is ook de senioriteit, op zijn leeftijd. Maar ik denk dat hij veel invloed heeft op die jonge jongens die voor hem staan." Van der Vaart vraagt zich hardop af of Van Basten zelf de autoriteit van een keeper had geaccepteerd, maar de voormalig spits van Ajax en AC Milan blijft bij zijn standpunt. "Als hij ze tegenhoudt en het goed organiseert... ze krijgen weinig goals tegen. Die andere keeper, die vorig jaar speelde (Ramaj, red.), was als keeper beter", vervolgt Van Basten. "Maar deze is goed als keeper, maar met name als leider in de achterhoede."