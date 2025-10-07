Kick-off
Driessen ziet 'enige logische scenario' voor Ajax: "Snel terughalen"
Van Basten: "Lopen allemaal kabouters en clowns rond bij Ajax"

Arthur
bron: Rondo
Marco van Basten
Marco van Basten

John van 't Schip heeft openheid gegeven over zijn vertrek bij Ajax. De voormalig trainer van de Amsterdammers zou in de zomer van 2024 aan de slag gaan in een nieuwe functie binnen de club, maar dat is volgens hem uiteindelijk niet gebeurd.

Bij het programma Rondo liet Marco van Basten weten het niet eens te zijn met de gang van zaken. "John is een echte Ajacied. Hij weet wat er bij de club gebeurt en hoe het allemaal werkt. Die sturen ze weg."

Van ’t Schip bevestigt dat het initiatief niet van hemzelf kwam. "Ze hebben het dusdanig gekaderd, dat ik wegging." Van Basten stoort zich aan de keuzes die Ajax momenteel maakt. "Mensen die van waarde zijn, sturen ze weg. Nu lopen er allemaal kabouters en clowns rond."

