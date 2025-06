Van Basten lyrisch: "Hij speelt een beetje zoals Johan Cruijff"

Marco van Basten is dit seizoen erg gecharmeerd geraakt van Ousmane Dembélé. De analist ziet in de aanvaller van Paris Saint-Germain een vleugje van Johan Cruijff.

PSG won zaterdag overtuigend de Champions League-finale van Inter (5-0). Van Basten zag dat de Franse club echt ging draaien nadat Dembélé als valse spits werd opgesteld. "De vrijheid waarmee hij dat heeft gedaan, net als de buitenspelers... Daardoor is het echt een goed geheel geworden", legt de voormalig topspits uit in Rondo.

Van Basten herkent in de Fransman wat van een Nederlands voetbalicoon. "Hij speelt een beetje zoals Johan Cruijff vaak als valse spits was", stelt de analist. "Dan heb ik het over de manier van spelen. Johan kwam vaak in de bal en dan werden de zijkanten gevaarlijk."