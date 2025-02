Van Basten lyrisch van spel Ajax: "Ik kon achterover gaan zitten"

Marco van Basten was tijdens en na de wedstrijd tegen Union Sint-Gillis (0-2 winst) buitengewoon enthousiast over het spel van Ajax. Volgens Jan Mulder beleefde de oud-topspits een zeldzaam moment van puur voetbalgeluk. "Zo lyrisch heb ik nooit iemand gehoord," stelde Mulder vast na de wedstrijd.

"Ik wil geen speler doornemen", begon Mulder. "Ik wil een analist doornemen: Marco van Basten. We hebben hier de wederopstanding gezien. Hij begon te mopperen op het spel, op de trainer, op Brobbey, op die en dat. Ten eerste: hij wilde dat Brobbey mee ging doen. Dat had die trainer (Farioli, red.) weer beter gezien. Rasmussen speelde verschrikkelijk goed."

Toen Van Basten zelf aan het woord kwam, waren zijn woorden niet minder lovend. "Het was heerlijk om Ajax weer te zien", glunderde de voormalig topspits. "Ze waren technisch goed, goed aan de bal. Heerlijk. Ik kon onderuit gaan zitten van: hè hè. Ze kunnen voetballen. Dat was echt leuk. Ik heb echt genoten. Ik heb genoten van de boys. Dat is weleens anders geweest, zo. Daar worden we blij van."

Van Basten's lof kwam vooral voort uit het feit dat Ajax eindelijk weer het herkenbare, verzorgde spel liet zien waar de club om bekendstaat. "De tweede helft van Ajax, dat was echt geweldig", voegde Mulder toe. "Met als kerst op de taart: de analyse van Marco van Basten."