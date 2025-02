Van Basten mist Cruijff's invloed: "Ik stond er als een leraar"

Marco van Basten heeft in Rondo openhartig teruggeblikt op zijn trainersloopbaan. De oud-topspeler noemt Johan Cruijff als zijn grootste inspiratiebron en geeft toe dat hij als trainer moeite had om dezelfde impact te maken als in zijn spelerscarrière.

"Ik heb met Cruijff gewerkt en zo moet je als trainer zijn," begint Van Basten vol bewondering. "Zo wilde ik dat het liefst doen. Ik vond het echt een fenomeen." Cruijff was niet alleen een groot tacticus, maar bleef ook actief meedoen op de training, iets wat Van Basten enorm miste. "Johan deed nog mee met partijen en rondo's enzo. Dat miste ik enorm."

Door een slepende enkelblessure was dat voor Van Basten zelf geen optie. "Mijn enkel werkte niet mee en ik had al tien jaar niet gevoetbald. Die binding die je dan krijgt met spelers, die was er niet. Ik stond daar vaak als een leraar naast."

Naast het gebrek aan fysieke betrokkenheid merkte Van Basten dat hij als trainer een ander gevoel had voor het spel dan als speler. "Ik zag soms niet waar het aan lag. Als voetballer voelde je dat soms aan, dat had ik niet als trainer." Dit gebrek aan intuïtie maakte het voor hem lastig om grip te krijgen op zijn elftallen. "Ik vond het moeilijk om invloed te hebben op het team. Als speler wil je ook dat de trainer je helpt, dat gevoel had ik af en toe niet."

Ondanks zijn indrukwekkende loopbaan als voetballer kon Van Basten de successen als trainer niet evenaren. Hij stond aan het roer bij Ajax en Heerenveen, was bondscoach van Oranje en had een korte periode als assistent bij AZ. Later werkte hij als technisch directeur bij de FIFA. Toch lijkt zijn trainersloopbaan niet de voldoening te hebben gegeven die hij als speler had. "Ik wilde trainen zoals Cruijff, maar dat lukte niet."