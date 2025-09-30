Van Basten negeert Ajax: "Ik dacht: Hier ga ik niet naar kijken"

Marco van Basten had zondagavond geen oog voor de Eredivisiewedstrijd tussen Ajax en NAC Breda. De oud-spits van de Amsterdammers koos voor de Spaanse topper Atlético Madrid - Real Madrid en besloot na een korte blik op Ajax snel terug te schakelen.

"Het was een geweldige wedstrijd. Als je het hebt over intensiteit, de beuk erin gooien en als je het stadion zag. 69.000 man helemaal door het dolle heen", vertelde Van Basten in Rondo op Ziggo Sport.

De oud-international genoot zichtbaar van het spektakel in La Liga. "Echt een gevecht, niet te geloven", aldus Van Basten. De overstap naar Ajax - NAC leverde echter een grote teleurstelling op. "Als je dan omzet naar Ajax - NAC Breda, daar heb ik maar een paar seconden naar lopen kijken. Toen dacht ik: hier ga ik niet naar kijken. Atlético tegen Real was zoveel anders en spectaculairder."