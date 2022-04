Geschreven door Idse Geurts 07 apr 2022 om 10:04

Gisteravond werd bekend dat Erik ten Hag, zo goed als zeker, naar Manchester United vertrekt. De oefenmeester en de Engelse club zijn er qua contract helemaal uit. Ook zal United twee miljoen euro naar Ajax overmaken om het contract van Ten Hag af te kopen. Natuurlijk is dit een mooie stap voor Ten Hag, maar hierdoor moet Ajax wel op zoek naar een nieuwe trainer. Ajax-legende Marco van Basten ziet twee kandidaten als het meest geschikt voor de positie.

Bij Ziggo Sport laat Van Basten zich uit over de vrijgekomen positie als hoofdtrainer van Ajax. Op de vraag wie Ten Hag moet opvolgen, noemt Van Basten twee namen. “Dat is een lastige vraag. Peter Bosz schiet mij nu te binnen. Maar die zit in Frankrijk. En ik vind de trainer van Feyenoord (Arne Slot) een goede trainer, maar dat lijkt me geen goed verhaal”, stelt de oud-spits.

Van Basten noemt dus twee kandidaten die veel Ajacieden ook graag als trainer zouden verwelkomen. Toch lijken beide trainers niet haalbaar. Vooral de komst van Arne Slot is een moeilijk verhaal. Slot is bezig aan zijn eerste seizoen bij aartsrivaal Feyenoord, waar hij een sterke indruk maakt. Feyenoord lijkt dan ook geen afscheid te willen nemen van de trainer.

Peter Bosz daarentegen, maakt geen sterk seizoen door met Olympique Lyon. Lyon staat slechts op de negende plek in de Franse competitie en er gaan meerdere geruchten dat de club afscheid wil nemen van Bosz. Wellicht kan Ajax hierop inspelen en de twee partijen van elkaar verlossen. Toch kan het salaris van Bosz nog een struikelblok vormen. De Nederlandse trainer verdient bij Lyon elke maand 250.000 euro. Ajax zal dit bedrag waarschijnlijk niet willen betalen. Bosz zal dan dus genoegen moeten nemen met een lager salaris.