Van Basten over Ajacied: "Ik zou 40 miljoen euro vragen voor hem"

Brian Brobbey staat hoog op het verlanglijstje van Stade Rennes en Theo Janssen denkt dat het voor Ajax verstandig is om de aanvaller te verkopen. De voormalig profvoetballer is van mening dat de club uit Amsterdam afscheid moet nemen van de centrumspits.

"Doen. Dat is voor Brobbey het beste. Dat is voor Ajax het beste. Dan is er voor hem ook direct duidelijkheid", sprak hij bij 'Rondo' op Ziggo Sport. "Weghorst speelt nu en we hebben vorig jaar gezien hoe stroef dat ging. Uiteindelijk is het voor Ajax en Brobbey het beste dat hij vertrekt", adviseert Janssen.

"Er is ook best veel kritiek op hem en dat is terecht. Zijn prestaties waren ook niet heel best", vervolgt hij realistisch. "Ik denk dat een andere competitie waar hij meer kan beuken meer tot zijn recht komt", voorspelt Janssen. Marco van Basten heeft ook nog wel een tip voor Alex Kroes en denkt dat de technisch directeur hoog in de boom moet gaan zitten qua vraagprijs. "Als Ajax zijnde zou ik veertig miljoen euro vragen voor hem", legt hij uit.