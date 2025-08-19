Kick-off
Driessen tipt middenvelder voor Ajax: "Zou ik eerder voor gaan"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Van Basten over Ajacied: "Ik zou 40 miljoen euro vragen voor hem"

Niek
Marco van Basten
Marco van Basten Foto: © Pro Shots

Brian Brobbey staat hoog op het verlanglijstje van Stade Rennes en Theo Janssen denkt dat het voor Ajax verstandig is om de aanvaller te verkopen. De voormalig profvoetballer is van mening dat de club uit Amsterdam afscheid moet nemen van de centrumspits. 

"Doen. Dat is voor Brobbey het beste. Dat is voor Ajax het beste. Dan is er voor hem ook direct duidelijkheid", sprak hij bij 'Rondo' op Ziggo Sport. "Weghorst speelt nu en we hebben vorig jaar gezien hoe stroef dat ging. Uiteindelijk is het voor Ajax en Brobbey het beste dat hij vertrekt", adviseert Janssen.

"Er is ook best veel kritiek op hem en dat is terecht. Zijn prestaties waren ook niet heel best", vervolgt hij realistisch. "Ik denk dat een andere competitie waar hij meer kan beuken meer tot zijn recht komt", voorspelt Janssen. Marco van Basten heeft ook nog wel een tip voor Alex Kroes en denkt dat de technisch directeur hoog in de boom moet gaan zitten qua vraagprijs. "Als Ajax zijnde zou ik veertig miljoen euro vragen voor hem", legt hij uit. 

Gerelateerd:
Alex Kroes

'Ajax weigert transfer': "Clubs informeerden voor een huurdeal"

0
Brian Brobbey

'Ajax krijgt bod uit Frankrijk op Brian Brobbey: details bekend'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

0
Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

0
Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

0
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 Feyenoord 2 3 6
4 PEC Zwolle 2 3 6
5 AZ 2 3 4
6 Ajax 2 2 4
7 FC Utrecht 2 3 3
8 NAC Breda 2 -1 3
9 FC Groningen 2 -2 3
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd