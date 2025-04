Van Basten over ruime nederlaag Ajax: "Ik vond het wel grappig"

FC Utrecht won zondagmiddag in eigen huis met 4-0 (!) van Ajax en daardoor kan PSV het gat donderdag, op bezoek bij FC Twente, terugbrengen tot zes punten. Marco van Basten is niet geschrokken van de ruime nederlaag van de club uit Amsterdam.

"Ik heb zitten kijken en ik moet zeggen dat ik het wel grappig vond", sprak hij maandagavond bij Rondo. "Ajax wordt wel kampioen, daar maak ik me niet zo druk om. Het is ook wel weer goed om te zien dat ze ook heel kwetsbaar zijn en dat ze niet denken dat het lek boven is. Ze begonnen wel goed, hoor. Maar uiteindelijk was Utrecht het laatste uur heer en meester. Dat is natuurlijk wel vreemd en gek dat dat zo ver uit elkaar ligt", aldus Van Basten.

"Ik weet nog dat ze tegen Union Sint-Gillis speelden in België", blikt hij terug. "Daar speelden ze echt een goede wedstrijd en een week later spelen ze thuis en staan ze binnen de kortste keren met 2-0 achter en met tien man. Dat geeft aan wat voor ongelofelijk verschil er is in sommige wedstrijden. Het is heel knap wat ze met deze groep presteren, dat is zonder meer een feit. Maar als je volgend jaar verder wil in de Eredivisie en Champions League heb je betere spelers nodig", besluit Van Basten realistisch.