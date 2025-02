Van Basten snapt Farioli niet: "Dan ga ik weg of ga jij weg"

Marco van Basten is kritisch op het roulatiebeleid van Ajax-trainer Francesco Farioli. De drievoudig Ballon d’Or-winnaar geeft aan dat hij, als hij nu bij Ajax had gespeeld, het niet zou pikken.

Het is bekend dat Farioli veel wisselt bij Ajax. "Elke wedstrijd staan er vijf anderen...", stelt Van Basten bij Rondo op Ziggo Sport. Gedurende zijn eigen carrière maakte San Marco geen trainer mee die ook zoveel wijzigingen toepaste. "Als ik zo'n trainer had, had ik gezegd: luister, trainer, je moet mij elke wedstrijd opstellen, anders hebben we echt een groot probleem. Dan ga ik weg of ga jij weg."

Aan tafel krijgt Farioli een steuntje in de rug. Gesteld wordt dat de Italiaan met zijn beleid vijf punten voorstaat op naaste belager PSV. "Absoluut, daar valt niets over te zeggen", benadrukt Van Basten. "Maar als ik, als goede speler van Ajax, in de spits zou staan en hij zou me elke wedstrijd wisselen, zou ik zeggen: Ik ga weg of jij gaat weg."